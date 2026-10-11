Москвичам назвали сроки первого снега

Синоптик Леус: первый снег в Москве может выпасть позже средних сроков

Первый снег и образование временного снежного покрова в Москве, вероятно, произойдут позже средних многолетних сроков. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос», метеоролог Михаил Леус.

По его словам, в XXI веке первый снег в столице в среднем выпадает 18 октября, а временный снежный покров формируется 3 ноября.

«Высока вероятность, что оба явления будут отмечены в столице позднее средних многолетних сроков», — написал синоптик.

При этом в некоторых регионах России снег уже образовал значительные сугробы. Леус уточнил, что на метеостанции Бохапча в Магаданской области высота снежного покрова достигла 41 сантиметра. На станции Ненастная в Хакасии зафиксировали 38 сантиметров, а на Баимке на Чукотке — 30 сантиметров.

Ранее жителям Москвы пообещали потепление до +15 градусов в воскресенье.