Золотая осень переступила через экватор

Синоптик Леус спрогнозировал похолодание и дожди в Москве 13–14 октября

В Москве рабочая неделя станет по-настоящему осенней, на буднях ожидаются дожди и похолодание. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус в телеграм-канале .

Атмосферный фронт 13 октября принесет в столицу плотные облака.

«Он поделит территорию региона на холодную северо-западную часть и довольно теплую, юго-восточную. В такой ситуации в мегаполисе облачно, временами дожди», — сказал специалист.

Столбики термометров покажут +10…+12 градусов в Москве и +8…+13 — в Подмосковье. В среду также ожидаются дожди, ночью — от +7 до +9 градусов ночью и от +8 до +10 днем.

В конце недели воздух в столичном регионе прогреется до сентябрьских значений.

«В пятницу и субботу, благодаря антициклону, дни будут погожими и теплыми, а воздух прогреется до сентябрьских +13…+16. Мы приближаемся к экватору золотой осени», — сказал ИС «Вести» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

О дождях во вторник в столице предупреждала синоптик Татьяна Позднякова.