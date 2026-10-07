Облачную погоду без осадков пообещали москвичам в среду

В среду, 7 октября, в Москве и Московской области сохранится переменная облачность, без осадков. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр .

В Москве дневная температура составит +14…+16 градусов, в ночные часы она снизится до +7. В Подмосковье днем ожидают от +12 до +17 градусов, ночью — до +6.

Ветер будет западным, его скорость достигнет 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе составит 741–746 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что на этой неделе в Москве спрогрозировали более теплую, чем обычно, погоду. По его прогнозу, в среду дожди прекратятся, а к пятнице вновь вернутся в город и область.