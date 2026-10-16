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    Москвичам пообещали теплые выходные на этой неделе

    Синоптик Позднякова заявила о предстоящих теплых выходных в Московском регионе

    Фото: Медиасток.рф

    Температура на выходных в Москве и Подмосковье окажется примерно на пять-шесть градусов выше климатической нормы. Об этом заявила метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru.

    «В выходные дни фон атмосферного давления у нас сохраняется высоким. Погоду будет определять антициклон, мы будем находиться на западной периферии антициклона, центр которого расположится над Уралом, над Западной Сибирью. Поэтому с южными потоками будет поступать теплый воздух», — сказала она.

    В субботу, 17 октября, ночью ожидается +6...+8 градусов в Москве и до +3 по региону, местами возможны туманы. Днем — переменная облачность, без осадков, +13...+15 градусов в столице и +11...+16 по области. В воскресенье ночь будет еще теплее — +7...+9 в Москве, днем +14...+16 градусов.

    Однако уже к вечеру воскресенья на северо-западе Подмосковья начнет расти облачность: в ночь на понедельник регион пересечет холодный атмосферный фронт.

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