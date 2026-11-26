Рыбаки встретили нерпу Крошика на Ладожском озере. Они распознали его по антенне спутникового передатчика на спине. Об этом рассказали в телеграм-канале «Фонда друзей балтийской нерпы».

«Капитан Крошик сегодняшним вечером приветствовал экипаж рыболовецкого судна на Ладоге. Сегодня рыбаки увидели рядом с бортом своего пароходика нерпу, наблюдавшую за ними, и просто так помахали ей руками. А нерпа взяла да и начала махать им в ответ», — отметили в сообщении.

Рыбаки увидели антенну и связались с инспекторами национального парка «Ладожские шхеры». Крошик выглядит упитанным и веселым.

Специалистам предстоит выяснить причину, по которой нерпа приблизилась к людям. Когда Крошика выпускали в море, возникли проблемы — животное не хотело уходить на волю. Крошик 10 лет прожил среди людей, ослабленного детеныша нашли в 2016 году.