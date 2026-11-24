Факт достижения ребенком совершеннолетия не списывает с родителя долгов по алиментам. Об этом рассказала ТАСС адвокат, преподаватель кафедры семейного и жилищного права МГЮА Юлия Мухина.

«Совершеннолетие ребенка прекращает начисление новых алиментов, но не аннулирует уже образовавшуюся задолженность», — пояснила юрист.

Взыскать долг у родителя, не исполнившего судебное решение или нотариально удостоверенное соглашение, можно в установленном законом порядке за счет доходов, денежных средств на счетах и имущества должника. При этом исполнительное производство нельзя прекратить лишь на основании того, что ребенку исполнилось 18 лет.

Освободить от задолженности полностью или частично может только суд в случае, если неуплата была вызвана уважительными причинами, а материальное положение ответчика не позволяет погасить ее.

Ранее петербуржец с долгом по алиментам 255,8 тысяч рублей получил 10 суток ареста.