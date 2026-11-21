Андрея Филатова переизбрали на пост президента Федерации шахмат России
Андрей Филатов сохранит пост президента Федерации шахмат России еще на один срок. Решение приняли на съезде в Москве, сообщила пресс-служба организации.
Филатов оказался единственным кандидатом на выборах главы федерации.
Его новый срок станет четвертым подряд, 54-летний руководитель возглавляет организацию с 1 февраля 2014 года.
Участники съезда также избрали четырех вице-президентов федерации, уточнило РИА «Новости». Ими стали Павел Шинский, Наталья Комарова, Андрей Гурьев и Александр Жуков.
В сентябре Генеральная ассамблея FIDE оставила в силе санкционные ограничения против Федерации шахмат России.