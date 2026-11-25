Baza: в Китае россиян обманывают в отелях с помощью «кровавых подушек»

Мошенники в Китае придумали новую схему обмана для российских туристов. Аферисты требуют деньги с путешественников после ночи в популярном отеле за якобы испорченное постельное белье, сообщил телеграм-канал Baza .

Один из российских туристов рассказал, что в гостинице в Гуанчжоу лег спать на чистую подушку, но утром на ней появилось красное пятно. В итоге администрация отеля потребовала заплатить за порчу имущества. Всего с россиянина хотели за наволочку 200 юаней (примерно 2,5 тысячи рублей).

Подобные случаи возникали и в гостиницах других стран Азии. Пострадавшие туристы считают, что персонал подкладывает в постель специальный краситель, проявляющийся при контакте с влагой.

Во время конфликта с представителями отеля российский турист решил провести эксперимент — он вылил воду на подушку, и та тут же стала «кровавой».

Ранее россиян предупредили, что злоумышленники могут использовать личные данные для схем по ввозу иномарок. В результате граждане получают миллионные долги от таможни.