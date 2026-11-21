Shot: вылетевшим из Казани в Новокузнецк туристам не погрузили багаж

Почти 150 пассажиров рейса авиакомпании Nordwind из Казани в Новокузнецк не получили свои чемоданы после прилета. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По данным источника, багаж забыли загрузить в самолет в аэропорту отправления.

Среди пассажиров были туристы, которые направлялись на горнолыжный курорт Шерегеш. Теперь им приходится ждать свои вещи.

Shot добавил, что представители авиакомпании не отвечают на звонки, а сотрудники аэропорта Новокузнецка пока не называют сроки доставки багажа.

В воздушной гавани пассажирам предложили оформить заявления. Когда чемоданы привезут из Казани и передадут владельцам, неизвестно.

Ранее российские туристы остались без багажа после возвращения из ОАЭ. Зону аэропорта они покидать не захотели, поскольку после прохождения таможенного контроля обратно туда не пускают.