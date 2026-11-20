Президент России Владимир Путин приехал в патриаршие палаты Московского Кремля, чтобы лично поздравить патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием. Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

Президент по традиции преподнес предстоятелю РПЦ букет белых роз. Еще одним подарком стала икона Рождества Христова современного письма, созданная уральскими мастерами. Образ получил название «Двунадесятые праздники».

«Вы тоже дарите мне иконы. А вот это современный образец нашего иконописного искусства. Все традиции, все соблюдено», — сказал Путин.

Икона выполнена в редком жанре паломнического образа с крестообразным средником. В центре находится медальон с Рождеством, его окружают медальоны с миниатюрами на евангельские сюжеты.

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