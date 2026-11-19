Перед закрытием дачного сезона владельцам участков нужно вывезти продукты и устранить любые источники пищевых запахов. Такой совет россиянам дал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко в интервью ТАСС .

По его словам, иначе территория может привлечь диких животных, в том числе медведей, которые осенью все чаще выходят к населенным пунктам.

«Убрать все, что может привлечь медведя. Никаких пищевых отходов на участке, никаких открытых компостов с остатками еды, никакого корма для животных, оставленного на улице», — порекомендовал Аксененко.

Мусорные контейнеры нужно держать плотно закрытыми, а кур или коз на зиму лучше вывезти.

Также нельзя оставлять продукты в доме. Поскольку медведь ориентируется на запах, крупы и консервы стоит вывезти или убрать в герметичную тару в закрытом помещении. Заборы, которые звери уже ломали, следует укрепить.

Ранее глава Бурятии раскрыл причину аномального количества выходов медведей.