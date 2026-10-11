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    Москвичам пообещали облачность и потепление до +15 градусов 11 октября

    Гидрометцентр: в Московском регионе потеплеет до +15 градусов и возможны дожди

    Фото: РИА «Новости»

    В Москве и области ожидается потепление до +15 градусов и местами осадки в конце недели. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

    «Облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь», — уточнили синоптики.

    В дневное время в столице температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов. Также ожидается южный ветер со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье в дневное время столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов. Ночью температура может опуститься до +3 градусов, а местами по области может пройти  сильный дождь. Скорость южного ветра может увеличиться до 11 метров в секунду.

    Ранее в комитете лесного хозяйства Московской области предупредили, что в период с 10 по 12 октября на большей части региона ожидается I класс пожарной опасности.

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