Москвичам пообещали облачность и потепление до +15 градусов 11 октября

В Москве и области ожидается потепление до +15 градусов и местами осадки в конце недели. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

«Облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь», — уточнили синоптики.

В дневное время в столице температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов. Также ожидается южный ветер со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в дневное время столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов. Ночью температура может опуститься до +3 градусов, а местами по области может пройти сильный дождь. Скорость южного ветра может увеличиться до 11 метров в секунду.

Ранее в комитете лесного хозяйства Московской области предупредили, что в период с 10 по 12 октября на большей части региона ожидается I класс пожарной опасности.