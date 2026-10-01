Москвичам пообещали теплый и сухой октябрь

Октябрь в Москве сохранит теплую и сухую погоду, которую задал сентябрь. Об этом заявил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

«Сентябрь 2026 года в Москве стал теплым и сухим, он финишировал со среднемесячной температурой в +14,1 градуса, что на 2,1 градуса выше климатической нормы и отправляет его в климатическую категорию „теплых“ месяцев», — сказал синоптик.

По его словам, это четвертый такой результат в XXI веке. Самым теплым днем стало 1 сентября — +25,5 градуса, самым холодным — 30 сентября +4,4 градуса.

Осадков выпало 47 миллиметров — 71% нормы. Это четвертый подряд сухой сентябрь и одиннадцатое место среди самых сухих в XXI веке. Дожди шли восемь дней при норме 16.

Октябрь продолжит теплую тенденцию: средняя температура превысит норму на 0,5–1,5 градуса, самым теплым периодом будет вторая пятидневка. Осадков прогнозируется 85–95% от нормы — меньше, чем в три предыдущих октября.

Ранее стало известно, что отопление в Москве могут включить 1 октября.