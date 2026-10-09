Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об усилении ветра 10 октября

Желтый уровень погодной опасности объявили для Москвы и Подмосковья из-за ветра

Прогноз об усилении юго-западного ветра с порывами до 17 метров в секунду выпустил для Москвы и Московской области Гидрометцентр России . Как следует из синоптической карты, погоде присвоили желтый уровень опасности.

Период предупреждения для столицы и области действует с 09:00 до 21:00 субботы, 10 октября.

«Ожидается усиление юго-западного ветра в порывах до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении

Синоптики вводят желтый уровень, когда погода потенциально опасна.

В пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы предупредили жителей и гостей столицы, что в субботу местами в городе пройдут кратковременные дожди.

В ведомстве призвали пешеходов не укрываться под деревьями, а водителям рекомендовали поискать места для парковки подальше от посадок и рекламных щитов.

Собственное предупреждение об усилении ветра до 15–17 метров в секунду выпустила подмосковная РСЧС. Жителей призвали сохранять бдительность и в случае ЧП вызывать экстренные службы по телефону 112.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что, несмотря на превышение температуры в Москве и Подмосковье на три-пять градусов выше нормы, первый выходной день этой недели станет дождливым. Он подчеркнул, что осадки придут в столичный регион уже вечером пятницы.

Ильин добавил, что днем максимальная температура в Москве и Подмосковье поднимется не выше +13 градусов.