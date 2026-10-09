Похолодание до +8 ожидается в Нижнем Новгороде в выходные

В Нижнем Новгороде в выходные, 10 и 11 октября, температура опустится до +8 градусов, а солнце скроется за облаками. Такие данные приводит сервис «Яндекс Погода», пишет pravda-nn.ru .

В субботу, 10 октября, утром ожидается небольшой дождь и температура +12 градусов. Погода будет облачной, к вечеру похолодает до +10 градусов. Ветер будет сильный — до 8 м/с.

В воскресенье, 11 октября, прогнозируется +8 градусов утром, однако уже к полудню воздух прогреется до +13 градусов. Весь день будет пасмурно, вечером столбики термометров покажут +12 градусов. Скорость ветра составит 2–4 м/с.

Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, что первый снег может выпасть в Нижнем Новгороде в конце октября.