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    Биолог Слынько объяснила, почему комары активнее осенью

    Теплая дождливая погода в сентябре помогает комарам размножаться, а перед зимовкой самки активнее ищут кровь. Об этом рассказала доцент кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько, сообщает RT.

    По словам Слынько, комары обычно исчезают при температуре ниже 8–10 °C. Но теплые дожди в сентябре помогают поздним видам размножаться. При высокой влажности и резких перепадах температуры между днем и ночью самки активнее ищут кровь: им нужны питательные вещества перед зимовкой или последней кладкой яиц.

    В квартирах можно встретить подвальных комаров даже в ноябре. Они размножаются круглый год в теплых затопленных подвалах и проникают в жилье через вентиляцию.

    Слынько напомнила, что комары в России могут переносить туляремию, дирофиляриозы и лихорадку Западного Нила. Сезон последней продолжается до октября. Вирус передается человеку от птиц через укусы комаров, но не от человека к человеку.

    Осенние укусы, по словам биолога, могут болеть и зудеть сильнее из-за сухости кожи. Состав слюны комаров тоже может меняться и вызывать более выраженную местную реакцию. Слынько предупредила: расчесывание укусов повреждает кожу и повышает риск вторичной инфекции.

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