Синоптик предположил, что лето в 2027 году будет холоднее минувшего

Синоптик Тишковец: лето в 2027 году может быть холоднее минувшего

Лето 2027 года в России будет прохладным и дождливым под воздействием климатического явления Эль-Ниньо. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» .

«Если состоится рекорд Эль-Ниньо, то, по статистике, в 81% случаев лето бывает прохладное и в 73% — дождливое», — сказал он.

Опираясь на эту статистику, он предположил, что грядущее лето вряд ли будет теплым. Однако вероятность жаркого сезона присутствует. Скорее всего, в 2027 году оно будет хуже «чем лето минувшее».

Ранее специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве в понедельник будет теплая погода, воздух прогреется до +19 градусов, что чуть выше климатической нормы. Дождя не прогнозируется. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду в северо-западном направлении.