Власти Сочи после сильного ливня предупредили о подъеме воды в реках

Сильные дожди в Сочи могут привести к подъему уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Об этом предупредила администрация города .

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина экстренные и коммунальные службы переведены на усиленный режим.

Жителей и туристов попросили не находиться в устьях рек и отказаться от походов в горы. Автомобили рекомендуют не оставлять возле деревьев и рекламных конструкций.

Телеграм-канал Shot сообщил о подтоплениях в Сочи после сильного ливня. По его данным, на некоторых улицах вода поднялась выше колена, автомобили глохнут и застревают, также подтопило пляж и расположенные там торговые точки. На одной из улиц упавшее дерево повредило машину.

Тем временем в Москве теплая и сухая погода также подходит к концу. Как сообщила НСН главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, нынешние выходные станут последними по-настоящему теплыми, а в первой половине следующей недели ожидаются дожди.