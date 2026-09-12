Зоолог развеял миф об агрессивности лосей во время гона

Зоолог Ефременко: лоси не считают человека конкурентом во время гона

Начавшийся у лосей период гона не делает животных агрессивнее по отношению к людям. Об этом в комментарии 360.ru рассказал ученый-зоолог, энтомолог Владимир Ефременко.

Он пояснил, что лоси не считают какую-то территорию своей, так как относятся к кочующим животным. Поэтому появление человека для них не является причиной для атаки

«Они бьются за самку. Но по отношению к человеку агрессии, как правило, не проявляют, потому что он не является конкурентом», — объяснил Ефременко.

При этом зоолог призвал не провоцировать животных. Опасной встреча может стать, если человек вмешивается в их поведение

Особую осторожность следует соблюдать рядом с самкой с детенышем, которая способна защищать потомство.

Ефременко также предупредил, что взрослый лось остается крайне опасным животным вне зависимости от того, находится он в поиске самки или нет.

О том, как правильно вести себя при встрече с лосем, а также почему сохатые потянулись из лесов в города — в материале 360.ru.