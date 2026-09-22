Бабье лето закончилось в Москве и Подмосковье

В Москве и области закончилось бабье лето, регион скоро накроют дожди. Об этом «Интерфаксу» сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Бабье лето закончилось, сегодня уже какие-то кратковременные дожди будут в Москве и Московской области. Завтра температура воздуха будет +17…+19 градусов тепла и тоже дожди», — сказала она.

Паршина добавила, что вся неделя будет дождливой. По ее словам, может выпасть от 30 до 50 миллиметров осадков. Это составляет 70-80% от месячной нормы для столицы.

При этом погода будет комфортной. В четверг прогнозируется до +16 градусов тепла, в пятницу — до +18 градусов, а в субботу — до +20 градусов. Во второй половине недели ночью столбики термометров опустятся до +4…+7 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что в Московском регионе бабье лето ожидается в октябре.