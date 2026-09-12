Жители Красноярского края получат деньги за отстрел медведей

Расплодившиеся в Красноярском крае медведи стали чаще выходить к людям. Для решения проблемы власти ввели стимулирующую выплату для охотников по 36,5 тысячи рублей за каждого пойманного хищника. Губернатор Алексей Медведев сообщил об этом в «Максе» .

Популяция медведей в Красноярском крае стабильно высокая, от 25 до 32 тысяч особей. Глава региона сообщил, что они стали чаще заходить в населенные пункты и представлять опасность для жителей. При этом только 15% лимитов на их добычу реализуются охотниками.

«Принято решение стимулировать развитие любительской и спортивной охоты с акцентом на конкретный объект — бурого медведя. <…> Размер вознаграждения — 36 500 рублей за одну добытую особь», — сказал он.

Выплаты положены охотникам, которые охотятся по разрешениям в отведенных угодьях. В населенных пунктах отстреливать медведей могут только правоохранительные органы.

Ранее зоолог Михаил Кречмар объяснил, почему медведи выходят к людям. По его словам, их популяция растет уже много лет.