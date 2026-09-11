Бабье лето в разгаре: какой будет погода на выходных в Москве и Подмосковье?

Выходные — 12 и 13 сентября — в Москве и Подмосковье обещают быть солнечными и без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +20 градусов, правда, ночью в области похолодает до +2. Можно ли считать нынешнее тепло бабьим летом и чего ждать от погоды на следующей неделе — в материале 360.ru.

Прогноз погоды на выходных в Москве и Подмосковье

В субботу и воскресенье, 12 и 13 сентября, в Москве и Московской области будет без существенных осадков и с большим количеством солнца, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В субботу во второй половине дня, после 17:00, местами по северо-восточным и восточным районам региона будут отдельные очаги дождевой облачности, из-за чего там пройдут небольшие кратковременные осадки. А в воскресенье погода будет хорошая, без них», — отметил он.

Максимальное значение температуры воздуха в субботу в Подмосковье ожидается в пределах от +11… +19 градусов тепла, а в воскресенье — от +15… +20 градусов.

В субботу ночью в области воздух остынет до +7… +9 градусов, на следующий день будет прохладнее — +2…+5 градусов. В Москве в темное время суток в выходные будет около +8…+11 градусов.