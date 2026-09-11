Бабье лето в разгаре: какой будет погода на выходных в Москве и Подмосковье?
Синоптик Ильин: бабье лето в Москве и Подмосковье уже идет
Выходные — 12 и 13 сентября — в Москве и Подмосковье обещают быть солнечными и без существенных осадков. Днем воздух прогреется до +20 градусов, правда, ночью в области похолодает до +2. Можно ли считать нынешнее тепло бабьим летом и чего ждать от погоды на следующей неделе — в материале 360.ru.
Прогноз погоды на выходных в Москве и Подмосковье
В субботу и воскресенье, 12 и 13 сентября, в Москве и Московской области будет без существенных осадков и с большим количеством солнца, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В субботу во второй половине дня, после 17:00, местами по северо-восточным и восточным районам региона будут отдельные очаги дождевой облачности, из-за чего там пройдут небольшие кратковременные осадки. А в воскресенье погода будет хорошая, без них», — отметил он.
Максимальное значение температуры воздуха в субботу в Подмосковье ожидается в пределах от +11… +19 градусов тепла, а в воскресенье — от +15… +20 градусов.
В субботу ночью в области воздух остынет до +7… +9 градусов, на следующий день будет прохладнее — +2…+5 градусов. В Москве в темное время суток в выходные будет около +8…+11 градусов.
«Ветер будет в основном западных направлений, скорость — от пяти до 10 метров в секунду», — добавил Ильин.
Атмосферное давление в субботу по сравнению с пятницей, 11 сентября, подрастет — до 750 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье понизится до 747 миллиметров, после чего в начале следующей недели снова поползет вверх.
Когда наступит в Москве и Подмосковье бабье лето
Ильин отметил, что нынешний период в Москве и Подмосковье уже можно назвать условным бабьим летом.
«Все-таки бабье лето — это скорее про период, который начинается сразу после Успения. Но если судить по температуре, то сейчас в столице и регионе достаточно тепло — выше климатических норм на один-три градуса. Чем вам четверг, 10 сентября, не был бабьим летом?» — задался вопросом синоптик.
Он подчеркнул, что теплая погода в Москве и области сохранится и на следующей неделе: она будет в пределах +15… +20 градусов и с минимумом осадков.
«При прояснениях воздух будет достаточно быстро прогреваться в отдельные дни. Так, в середине следующей недели столбики термометров могут показать от +20…+22 градусов», — подытожил эксперт.