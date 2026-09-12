12 сентября 2026 17:40 Забодает рогами и порвет копытами. Как не превратить встречу с лосем в нападение Зоолог Ефременко рассказал, что делать при встрече с лосем в Подмосковье Фото: P. Henry / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Обитающие в лесах Подмосковья лоси стали чаще выходить на дороги, в населенные пункты и даже устраивать заплывы через водоемы. Почему сохатые потянулись к людям и как себя вести, если крупный зверь оказался рядом, — разобрался 360.ru.

Почему лоси стали чаще выходить к людям

В Подмосковье обитает более 15 тысяч лосей, а за последние десять лет их численность выросла почти вдвое. Такие данные привели в Комитете лесного хозяйства Московской области. Там объяснили, что животные изменили маршруты из-за перемен в среде обитания. Дороги и жилые кварталы разделили лесные массивы, что увеличило число встреч людей с лосями. В конце августа крупный лось переплыл озеро Сенеж и вышел на берег в районе деревни Талаево под Солнечногорском. А уже в сентябре встреча с сохатым едва не закончилась нападением на жительницу Пушкино, которая гуляла с собакой. Лось бросился в сторону горожанки, но пробежал мимо. Никто не пострадал.

Фото: AGAMI_A. Ghignone via www.imago- / www.globallookpress.com

Встречи с лосями происходят и на дорогах. В подмосковном Минтрансе предупредили водителей о сезонной активности животных и призвали соблюдать скоростной режим, особенно на трассах рядом с лесными массивами. Особенно активны животные в вечерние и ночные часы. Если лось появился на дороге, водителям рекомендовали снизить скорость или остановиться и дождаться, пока он уйдет, не сигналя и не пытаясь его напугать.

Опасны ли лоси во время гона

С конца августа у лосей начинается период гона, который продолжается примерно до середины октября. В это время животные активнее перемещаются в поисках пары, но это не делает их агрессивнее по отношению к человеку. Об этом 360.ru рассказал ученый-зоолог, энтомолог Владимир Ефременко. По его словам, лоси не защищают постоянную территорию, поскольку относятся к кочующим животным. Во время гона конфликты возникают прежде всего между самцами, которые борются за возможность спаривания. «Они бьются за самку. Но по отношению к человеку агрессии, как правило, не проявляют, потому что он не является конкурентом», — объяснил Ефременко. Опасной ситуация становится, если человек вмешивается в поведение животных или сам провоцирует сохатого. Особенно осторожными следует быть при встрече с лосихой и детенышем: защищая потомство, самка способна атаковать.

Что делать при встрече с лосем

Фото: Patrick Pleul / www.globallookpress.com

Одной из причин нападения лося может стать собака. По словам Ефременко, питомец способен броситься на дикое животное, заставив его защищаться, а затем побежать обратно к хозяину. В результате сохатый может направиться вслед за собакой уже к человеку. Поэтому во время прогулки рядом с лесом питомца следует держать на поводке. Если собака проявляет агрессию к лосю, ее необходимо как можно быстрее увести. При неожиданной встрече с сохатым человеку важно сохранять спокойствие, не кричать и не пытаться убежать или прогнать животное.

Он вас не трогает, вы его не трогаете. У вас свои дела, у лося свои дела. Владимир Ефременко

По словам Ефременко, крик, паника и резкие движения могут напугать животное и вызвать ответную реакцию. Поэтому при спокойном поведении человека встреча с лосем, как правило, заканчивается без конфликта. Но недооценивать сохатого нельзя. «Лось — это машина. Он может забодать рогами и порвать копытами. У нас в Сибири есть такая пословица: „Идешь на медведя — готовь постель, идешь на лося — теши гроб“. Зверь крайне серьезный и опасный», — подчеркнул Ефременко.