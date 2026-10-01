Отопительный сезон начался в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Отопительный сезон в городском округе Солнечногорск начался 1 октября с подачи тепла в образовательные и медицинские учреждения. Среди первых подключенных объектов — Поваровская школа.

Проверка подтвердила стопроцентную готовность оборудования к эксплуатации. По системе здания циркулирует теплоноситель температурой 65 градусов, благодаря чему школьные помещения постепенно набирают тепло.

«Запуск отопления особенно важен сейчас, так как ночные температуры уже приближаются к нулю и помещения остывают. На данный момент в школе поддерживается комфортная температура для учебы и работы», — отметила заместитель директора Поваровской школы по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов Анна Чудинова.

Режим подачи тепла будут контролировать с учетом погоды. Если потребуется, специалисты изменят параметры теплоносителя согласно температурному графику.

Сообщить о неполадках с отоплением можно через чат-бот. Поступившую заявку направят службам, ответственным за решение вопроса.