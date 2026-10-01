В Бронницах провели профориентационный урок для будущих логистов

В подмосковных Бронницах первокурсники Автомобильно-дорожного колледжа, обучающиеся по специальности «Операционная деятельность в логистике», приняли участие в профориентационном уроке «Старт в профессию». Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Занятие провели наставник с предприятия, выпускник колледжа Максим Васильев, а также преподаватели Ирина Вавилонская и Ангелина Урусова. Васильев работает в международной логистической компании «Нойтэк Лоджистикс Рус» специалистом системы управления складом.

Он поделился с первокурсниками личным опытом: рассказал, как проходил обучение в колледже и как развивал профессиональные компетенции, необходимые современному логисту.

Во время урока студенты получили представление о возможных направлениях карьерного развития в сфере логистики. Особое внимание уделили перечню ключевых компетенций, которыми должен обладать специалист по окончании обучения. Практическим элементом занятия стала работа над моделью идеального специалиста в области логистики: студенты самостоятельно выделили наиболее значимые компетенции.