Названа максимально возможная пенсия по старости

Для получения максимальной страховой пенсии россиянам нужны 400 пенсионных баллов, длительный стаж работы и высокая зарплата. В этом случае ежемесячная выплата может превысить 77 тысяч рублей, сообщил РИА «Новости» профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Он напомнил, что размер страховой пенсии определяют несколько факторов. Для того, чтобы претендовать на максимальную сумму, нужно получать высокую «белую» зарплату, иметь стаж работы 40-45 лет и хотя бы 350-400 пенсионных баллов. Сафонов сообщил, что итоговая сумма не ограничена законом.

«При умножении 400 баллов на стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента в 168,57 рубля и прибавлении фиксированной выплаты в размере 9 968,08 рубля итоговая сумма составит 77 396,08 рубля [при расчете на конец 2027 года]», — сказал профессор.

Ранее Соцфонд назвал средний размер пенсии в России. Наибольшую сумму получали жители Чукотки.