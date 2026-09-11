ЦБ не рассматривал снижение ключевой ставки

Совет директоров Центрального банка на заседании 11 сентября рассматривал только сохранение ставки и не обсуждал снижение. Об этом на пресс-конференции сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Предметно на заседании обсуждали сохранение ставки. Отличие от прошлого заседания в том, что не обсуждали снижение ставки. В дальнейшем будем уточнять в рамках обновления прогноза в октябре, но констатируем, что проинфляционные риски выросли», — объяснила она.

Набиуллина добавила, что снижение ставки не может быть автоматическим, траектория обеспечит возврат к инфляции на уровне 4% в следующем году.

«Будем ориентироваться на динамику инфляции, баланс рисков и инфляционных ожиданий. Траектория ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление в дальнейшем», — заключила председатель ЦБ.

Банк России в пятницу оставил ставку без изменений впервые с апреля 2025 года — на уровне 14% годовых.