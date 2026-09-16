Риелтор объяснила популярность рассрочки на квартиры дорогой ипотекой

Высокие ставки по ипотеке стали одной из причин популярности рассрочки при покупке квартир в новостройках. Об этом 360.ru рассказала риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

«Рассрочка от застройщиков стала настолько популярной прежде всего потому, что сегодня для многих покупателей ипотека остается слишком дорогой, недоступной», — отметила она.

По ее словам, такой способ позволяет покупателю распределить платежи во времени и снизить первоначальную финансовую нагрузку. Особенно востребован этот вариант у людей, которые располагают частью необходимой суммы, но не готовы брать дорогой ипотечный кредит.

При этом отсутствие кредитного процента не означает, что покупка обязательно окажется выгоднее.

«Нужно смотреть на стоимость самой квартиры. Застройщик может заложить стоимость рассрочки в цену объекта», — предупредила Перескокова.

Еще один риск возникает, если покупатель рассчитывает через несколько лет погасить остаток с помощью ипотеки. За это время могут измениться его доходы и долговая нагрузка, а банк не обязан одобрять кредит.

Ранее Банк России предложил ограничить максимальный срок рассрочки при покупке жилья тремя годами после ввода дома в эксплуатацию, а сведения о таких обязательствах передавать в бюро кредитных историй.

Подробнее о том, как могут измениться правила покупки квартир в рассрочку и что это означает для покупателей и застройщиков, — в материале 360.ru.