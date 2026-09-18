Путин назвал российские вооружения уникальными и надежными

Оборонно-промышленный комплекс России создает уникальные вооружения, которые считаются одними из самых надежных в мире, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград работникам ОПК. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Создаются современные и во многом уникальные вооружения и техника, которые по праву считаются не только в нашей стране, но и в мире, одними из самых надежных и эффективных», — подчеркнул глава государства.

В отрасли работают более 3,5 миллионов человек, ОПК объединяет свыше пяти тысяч организаций — от крупных холдингов по предприятий малого бизнеса, конструкторских бюро и инновационных центров.

Путин поблагодарил работников за вклад в укреплении обороноспособности и безопасности страны.

Ранее президент поучаствовал в презентации новых объектов гражданской авиации. Он подчеркнул необходимость наращивать и обновлять парк воздушных судов за счет отечественных разработок.