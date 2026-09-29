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    Врачи Наро-Фоминского перинатального центра выступили на всероссийском форуме

    Фото: пресс-служба Н-ФПЦ

    Делегация Наро-Фоминского перинатального центра приняла участие в XXVII Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя». О значимости мероприятия для развития региональной медицины рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

    Программа форума включала стратегическую сессию Минздрава России, пленарное заседание о современных технологиях в акушерстве и профильные конференции по иммунологии репродукции и невынашиванию беременности.

    «Для нас принципиально важно, чтобы передовые методы как можно быстрее приходили в наш центр. Мы обменялись с коллегами реальной практикой и обсудили решения, которые действительно меняют качество помощи женщинам и детям. Заботиться о здоровье мамы и малыша — наша главная миссия, и мы постоянно учимся, чтобы выполнять ее безупречно», — отметила главный врач центра Людмила Кещьян.

    Полученные знания интегрируют в клиническую практику учреждения. Это позволит поддерживать качество медицинской помощи женщинам и детям на уровне самых высоких стандартов.

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