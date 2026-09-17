Правительство выделит 3,5 миллиарда рублей на реконструкцию дороги к морю в Крыму

Мишустин: на реконструкцию дороги до Алушты в Крыму выделят 3,5 миллиарда рублей

Во всех регионах России в рамках национального проекта ведут работы по улучшению дорожной сети, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Например, в Крыму продолжают работы по организации съездов к побережьям Черного и Азовского морей.

«Направим дополнительно 3,5 млрд рублей на реконструкцию участка от Перевального до Алушты», — отметил председатель правительства, добавив, что это средства позволят не сбавлять набранный на объекте темп.

Дорога соединяет трассу «Таврида» с южным берегом Крыма.

Ранее в Подмосковье впервые использовали искусственный интеллект для поиска дефектов на проезжей части. С начала года Мосавтодор устранил 82 тысячи выявленных недочетов.