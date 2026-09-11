Путин рассказал о значительном вкладе БРИКС в мировую экономику
Путин: за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС
За последние пять лет страны БРИКС произвели более 40% мирового ВВП. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Делового совета БРИКС, сообщило РИА «Новости».
По словам главы государства, вклад «Большой семерки» за тот же период составил всего 29%.
Путин подчеркнул, что государства БРИКС, где живет почти половина населения планеты, обладают огромными динамичными внутренними рынками. Президент добавил, что в странах объединения быстро растут города и идет урбанизация.
«[Современный мир] сегодня проходит этап глубинных структурных преобразований. Они вызваны тем, что на смену старым лидерам, которые были в авангарде экономического роста во второй половине прошлого века, приходят новые локомотивы развития», — заявил президент.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о гармоничном сотрудничестве стран БРИКС и их общем видении выстраивания международных отношений.