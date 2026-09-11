Путин рассказал о значительном вкладе БРИКС в мировую экономику

Путин: за последние пять лет более 40% мирового ВВП произвели государства БРИКС

За последние пять лет страны БРИКС произвели более 40% мирового ВВП. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Делового совета БРИКС, сообщило РИА «Новости» .

По словам главы государства, вклад «Большой семерки» за тот же период составил всего 29%.

Путин подчеркнул, что государства БРИКС, где живет почти половина населения планеты, обладают огромными динамичными внутренними рынками. Президент добавил, что в странах объединения быстро растут города и идет урбанизация.

«[Современный мир] сегодня проходит этап глубинных структурных преобразований. Они вызваны тем, что на смену старым лидерам, которые были в авангарде экономического роста во второй половине прошлого века, приходят новые локомотивы развития», — заявил президент.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял о гармоничном сотрудничестве стран БРИКС и их общем видении выстраивания международных отношений.