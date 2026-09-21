Новые правила ЦБ ограничат неплательщикам алиментов доступ к кредитам

Изменение порядка расчета долговой нагрузки при оформлении кредита сильнее всего ударит по неплательщикам алиментов. Об этом в беседе с 360.ru сообщил доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский, комментируя новый порядок регулирования, подготовленный Центробанком.

Регулятор обяжет банки учитывать при расчете долговой нагрузки заемщика не только выплаты по кредитам, но и долги по алиментам, ЖКУ и услугам связи, если по ним возбуждено исполнительное производство.

По словам Семеновского, алиментные долги накапливаются месяцами и годами, а их размер может значительно превышать обычную задолженность за коммунальные услуги. Кроме того, исполнительное производство по алиментам чаще связано с длительным неисполнением обязательств.

«Для алиментщиков риск чаще будет концентрированным и тяжелым, а для должников по ЖКУ — более массовым, но в среднем менее значительным по сумме», — заявил собеседник 360.ru.

О том, когда новый механизм оформления кредитов вступит в силу, как это скажется на выдаче займов и простых россиянах — в материале 360.ru.