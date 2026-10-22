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    Школьники из Долгопрудного посетили конференцию по авиа- и ракетостроению

    Фото: Министерство образования Московской области

    Учащиеся Долгопрудненской гимназии 20 октября стали участниками III Всероссийской научно-технической конференции-школы-семинара имени конструктора А. Я. Березняка. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Торжественное открытие прошло в Конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна». Конференция посвящена вопросам отечественного авиастроения и ракетостроения, а также перспективным направлениям высокотехнологичных отраслей российской экономики.

    Для более чем пятисот школьников из образовательных учреждений Московской и Тверской областей организовали выставку «Образование и карьера» и профориентационную программу. Студенты РУДН рассказали о направлениях подготовки «Врачебное дело» и «Экология и природопользование», условиях поступления и об «Олимпиаде РУДН для школьников».

    Представители Университета «Дубна» осветили перспективы трудоустройства выпускников — инженеров и конструкторов — в индустриальных парках, включая ОЭЗ «Дубна» и технопарк «Титан». Школьников также пригласили на индивидуальную экскурсию совместно с Государственным машиностроительным конструкторским бюро «Радуга».

    Партнер гимназии — Государственный университет просвещения — пригласил учащихся на встречи по профессиональному самоопределению в рамках проектов «Билет в будущее» и «Россия — мои горизонты». Мероприятия запланированы на октябрь — декабрь текущего года.

    Начальник отдела стратегических инициатив и развития территории «ОЭЗ Дубна» Марина Кудряшова провела для гимназистов экскурсию по территории Центра развития бизнеса Подмосковья. Она рассказала о резидентах, рабочих местах и возможностях Особой экономической зоны.

    В учебном заведении отметили, что участие в выставке позволило школьникам расширить представление о современных профессиях и сделать первые шаги в профессиональном самоопределении.

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