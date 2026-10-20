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    Россиянам посоветовали разделять деньги по целям и срокам

    Средства на текущие расходы, непредвиденные траты и будущие покупки лучше хранить отдельно. Такой подход предложила эксперт по потребительскому поведению платежного сервиса «Апельсин» Юлия Тарасова, сообщает RT.

    На основном банковском счете специалист посоветовала оставлять бюджет ближайшего месяца с небольшим запасом: на продукты, транспорт и регулярные платежи. Быстрый доступ к этим деньгам важнее дополнительного дохода от депозита.

    Резерв на срочный ремонт техники, медицинские услуги и другие внезапные расходы лучше отделить от повседневных средств. Часть подушки можно разместить на накопительном счете с возможностью оперативного снятия без потерь и начислением процентов на остаток.

    Деньги на отпуск, обучение или крупную покупку через несколько месяцев можно положить на вклад. Срок размещения должен соответствовать дате предстоящих трат. Если она может измениться, не стоит связывать всю сумму условиями, при которых досрочное снятие существенно уменьшает доход.

    Тарасова рекомендовала сравнивать не только базовые ставки, но и надбавки за новые деньги, временные акции и бонусы. Перед переходом на более выгодный продукт нужно проверить условия досрочного закрытия, начисления процентов и ограничения для повышенной ставки.

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