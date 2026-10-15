Банкир Китайчук объяснил порядок действий при провокационных переводах

При намеренных частых переводах с мелкими суммами и провокационными подписями необходимо письменно уведомить банк и сохранить доказательства. Телеграм-канал 360.ru вместе с «Депутатскими буднями» и финансистом Виталием Китайчуком разобрался в ситуации.

Эксперт рекомендовал не тратить деньги, возвращать их только через банк и обращаться в полицию в случае угроз или шантажа.

«Сохраните доказательства и письменно уведомите банк: переводы незапрошенные, комментарии ложные. Попросите зарегистрировать обращение и согласовать возврат. Деньги не тратьте и не отправляйте по реквизитам, продиктованным отправителем: действуйте через банк. При угрозах или шантаже обращайтесь в полицию», — подчеркнул он.

Специалист также призвал подписывать переводы правдиво и конкретно, телеграм-канал 360.ru сообщил телеграм-канал «Депутатские будни».

Подробно о правилах денежных переводов читайте в нашем материале.