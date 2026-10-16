Россиян предупредили о штрафах за сокрытие доходов через переводы

Оплата услуг, товаров или аренды на личную карту может привлечь внимание налоговой. За сокрытие таких доходов грозят пени и штрафы, передает РИАМО .

Эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин пояснил: сам перевод не создает обязанности платить налог. Денежные подарки между физлицами освобождены от налога на доходы независимо от суммы и родства.

Регулярную оплату маникюра, репетиторства, ремонта или аренды жилья налоговая может признать доходом. При его сокрытии гражданину могут начислить недоимку, пени и штраф — 20% неуплаченной суммы, а при умышленном нарушении — 40%. За просрочку декларации 3-НДФЛ предусмотрены отдельные санкции.

С 1 января 2026 года Банк России расширил число признаков мошеннических переводов с шести до 12. Банковский контроль и налоговые проверки — разные процедуры. Пометка «за услуги» не означает автоматической блокировки счета.

Елин рекомендовал оформлять доходы законно. При соблюдении условий можно стать самозанятым: ставка составляет 4% при расчетах с физлицами и 6% — с организациями и индивидуальными предпринимателями. Годовой лимит дохода — 2,4 млн рублей. Для подарков и возврата займов стоит сохранять переписку, расписки и договоры, сообщает радио Sputnik.