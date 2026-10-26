360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Риелтор Халин уточнил, что общая стоимость сотни самых дорогих квартир Москвы достигла 154 млрд рублей

    В сентябре 2026 года средняя цена квадратного метра в ста самых дорогих квартирах Москвы достигла 5,9 млн рублей. За год показатель вырос на пятую часть, передает РИА Недвижимость.

    Управляющий партнер компании «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин сообщил, что суммарная стоимость этих объектов составляет около 154 млрд рублей, или 1,9 млрд долларов по текущему курсу. С сентября 2021 года рублевая стоимость выросла в 1,9 раза.

    На первичный рынок приходится 75% предложений, на вторичный — 25%. За год доля новостроек увеличилась на 2%.

    По итогам третьего квартала Якиманка и Хамовники за пределами Садового кольца делят первое место по числу самых дорогих квартир и апартаментов — по 20 лотов. Далее следуют Тверской район с 19 объектами и Патриаршие пруды с 17.

    Самое дорогое предложение без учета особняков стоит около 6,4 млрд рублей, или примерно 78 млн долларов.

    Площади объектов в первой сотне составляют от 58 до 664 кв. м. Наибольшую долю — 39% — занимают варианты менее 200 кв. м. Средняя площадь за год сократилась на 11%, до 263 кв. м. Пентхаусы составляют 16% предложений.

    Читайте также

    Путин поручил ЦБ продумать создание экосистемы длинных денег для инвестиций

    Компания «Мособлэнерго» направила специалистов на тарифную конференцию в Сочи

    Безработица в России осталась на рекордно низком уровне

    Очередь фур из Польши на Украину растянулась на 30 километров

    Котяков заявил, что МРОТ в 2027 году составит 28,9 тысячи рублей

    Песков заявил, что российское дизтопливо начало поступать на мировые рынки

    Путин указал, что задача властей РФ — стимулирование и укрепление фондового рынка

    В 2027 году пенсии будут индексировать темпами выше инфляции

    Новак объяснил, что на экспорт пойдут только излишки дизеля

    На нацпроекты технологического лидерства выделили почти два трлн рублей

    Дмитриев анонсировал важные инициативы между Россией и США

    Путин примет участие в съезде «Деловой России»