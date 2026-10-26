Риелтор Халин уточнил, что общая стоимость сотни самых дорогих квартир Москвы достигла 154 млрд рублей
В сентябре 2026 года средняя цена квадратного метра в ста самых дорогих квартирах Москвы достигла 5,9 млн рублей. За год показатель вырос на пятую часть, передает РИА Недвижимость.
Управляющий партнер компании «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин сообщил, что суммарная стоимость этих объектов составляет около 154 млрд рублей, или 1,9 млрд долларов по текущему курсу. С сентября 2021 года рублевая стоимость выросла в 1,9 раза.
На первичный рынок приходится 75% предложений, на вторичный — 25%. За год доля новостроек увеличилась на 2%.
По итогам третьего квартала Якиманка и Хамовники за пределами Садового кольца делят первое место по числу самых дорогих квартир и апартаментов — по 20 лотов. Далее следуют Тверской район с 19 объектами и Патриаршие пруды с 17.
Самое дорогое предложение без учета особняков стоит около 6,4 млрд рублей, или примерно 78 млн долларов.
Площади объектов в первой сотне составляют от 58 до 664 кв. м. Наибольшую долю — 39% — занимают варианты менее 200 кв. м. Средняя площадь за год сократилась на 11%, до 263 кв. м. Пентхаусы составляют 16% предложений.