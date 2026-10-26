Риелтор Халин уточнил, что общая стоимость сотни самых дорогих квартир Москвы достигла 154 млрд рублей

В сентябре 2026 года средняя цена квадратного метра в ста самых дорогих квартирах Москвы достигла 5,9 млн рублей. За год показатель вырос на пятую часть, передает РИА Недвижимость .

Управляющий партнер компании «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин сообщил, что суммарная стоимость этих объектов составляет около 154 млрд рублей, или 1,9 млрд долларов по текущему курсу. С сентября 2021 года рублевая стоимость выросла в 1,9 раза.

На первичный рынок приходится 75% предложений, на вторичный — 25%. За год доля новостроек увеличилась на 2%.

По итогам третьего квартала Якиманка и Хамовники за пределами Садового кольца делят первое место по числу самых дорогих квартир и апартаментов — по 20 лотов. Далее следуют Тверской район с 19 объектами и Патриаршие пруды с 17.

Самое дорогое предложение без учета особняков стоит около 6,4 млрд рублей, или примерно 78 млн долларов.

Площади объектов в первой сотне составляют от 58 до 664 кв. м. Наибольшую долю — 39% — занимают варианты менее 200 кв. м. Средняя площадь за год сократилась на 11%, до 263 кв. м. Пентхаусы составляют 16% предложений.