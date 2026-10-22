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    Подмосковные роботы занялись диагностикой коммуникаций в Мариуполе

    Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

    Созданные подмосковной компанией «Лямин Роботикс» четыре робота занялись диагностикой инженерных коммуникаций на территории Мариуполя. Об этом руководитель компании Сергей Лямин рассказал в ходе форума «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики», который прошел в Красногорске, сообщили в Министерстве инвестиций Подмосковья.

    Роботы обследуют коммуникации, могут пробраться в труднодоступные места, исследовать фундаменты зданий и работают в экстремальных условиях. Их смогли увидеть посетители выставки высокотехнологичной продукции из Подмосковья, прошедшей в рамках форума.

    Собственное производство компании, оснащенное станочным парком, расположено в Дубне. Текущие мощности позволяют «Лямин Роботикс» выпускать порядка 50 роботов ежегодно. В производстве компания использует собственные комплектующие и программное обеспечение собственной разработки.

    «Наша цель – максимальная локализация продукции. Уже сейчас она достигает порядка 90% – к этому показателю мы планомерно шли последние пять лет. Сейчас мы стремимся к большему», – рассказал Лямин.

    Компания «Лямин Роботикс» появилась в 2009 году. Начинала с создания роботизированных радиоуправляемых платформ, в последние несколько лет переключилась на выпуск роботов для телеинспекции трубопроводов, коммуникаций и промышленных объектов. В перспективе компания намерена освоить производство военных роботов, которые будут помогать военным обследовать потенциально опасные территории и разминировать их.

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