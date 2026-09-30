В опросе «Комсомольской правды» в соцсетях участвовали 1 100 человек. Респонденты могли выбрать несколько ответов. После зарплаты они чаще всего отмечали дружный коллектив — 37,2%, нормальную нагрузку — 36,4% и хорошее руководство — 32,4%.

Удобное расположение офиса ценят 30,8% опрошенных. Гибкий график и понятные задачи набрали по 28,8%, стабильность и престиж компании — 23,4%, соцпакет и бонусы — 17,9%.

Генеральный директор агентства по подбору персонала Татьяна Долякова объяснила приоритет зарплаты сокращением числа вакансий. По ее словам, в 2021–2022 годах соискатели чаще интересовались развитием и сбалансированным графиком, а доход ставили на второе или третье место.

Долякова считает, что зарплата останется главным приоритетом в ближайшие два-три года. Она связала это с изменением покупательной способности и ростом налоговой нагрузки на компании. Эксперт добавила, что молодые люди до 30 лет чаще ищут возможности для обучения и самореализации, а люди 35–40 лет больше ценят личное время.