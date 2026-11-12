Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком превысит 95 тысяч рублей

Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком в 2027 году превысит 95 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил Минтруд России на сайте .

«Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком для работающих граждан, у которых отпуск по уходу за ребенком наступит в 2027 году, составит более 95,5 тысячи рублей в месяц», — отметили в сообщении.

В текущем году размер пособия составляет около 83 тысяч рублей.

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в следующем году может составить 11,4 тысячи рублей. К 2029 году эта сумма может достичь 12 325 рублей.

Ранее Минтруд предложил учитывать обороты по счетам при назначении пособия на детей. Правила могут измениться с 1 апреля 2027 года, до этого времени обороты по счетам будут учитываться для аналитических целей. Допустимый лимит оборотов по счетам не должен превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи.