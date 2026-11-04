Дмитриев: Европа нуждается в российском газе для выживания

Европа не сможет обойтись без российского газа, который необходим ей для выживания. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X .

«Европа нуждается в российском газе для выживания и надежды», — написал он.

Глава РФПИ прокомментировал публикацию замруководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркуса Фронмайера, заявившего, что газовые хранилища не были достаточно заполнены благодаря политике канцлера Фридриха Мерца. Кроме того, ХДС и СДПГ отвергли выгодное предложение России о поставках газа.

Дмитриев добавил, что неспособность отказаться от разрушительной идеологии «байденовского мышления» (времен бывшего президента США Джо Байдена) уничтожает экономическое благополучие Германии.

Ранее глава РФПИ заявил, что Евросоюз оказался беспомощным перед лицом трудной зимы. Чиновники в Брюсселе отрезали Европу от российских энергоресурсов.