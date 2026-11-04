Роскачество предупредило о рисках подачи заявок на кредит в несколько банков

Обращение за кредитом сразу в несколько банков может негативно сказаться на кредитной истории. Об этом Lenta.ru рассказали в Центре финансовой экспертизы Роскачества.

При рассмотрении заявки банк запрашивает данные в Бюро кредитных историй. Если таких обращений много за короткий срок, финорганизация может счесть клиента ненадежным.

«Банки используют автоматизированные системы проверки данных о заемщике, поэтому большое количество заявок в короткие сроки снижает скоринговый балл клиента», — отметили в Роскачестве.

Там добавили, что отказы уменьшают шансы на одобрение и в других банках.

Эксперты советуют сначала обращаться в крупные и надежные банки. При неудаче лучше сделать перерыв минимум на две недели. Важно также контролировать количество запросов, чтобы не испортить репутацию.

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