Бензин в России подешевел на 0,8% за неделю

Средняя розничная цена автомобильного бензина в России с 3 по 9 ноября снизилась на 0,8%, до 74,11 рубля за литр. За неделю топливо подешевело на 73 копейки, следует из опубликованных 11 ноября данных Росстата .

Бензин АИ-92 потерял в цене 0,7% и теперь стоит в среднем 70,01 рубля за литр. Стоимость АИ-95 сократилась на 0,8%, до 76,29 рубля, а АИ-98 и выше — на 0,2%, до 103,97 рубля. При этом дизельное топливо подорожало на 0,3%, до 86,63 рубля за литр.

В Московской области средняя стоимость бензина на 9 ноября составила 74,89 рубля за литр. АИ-92 в регионе продавали в среднем за 70,19 рубля, АИ-95 — за 77,40 рубля, АИ-98 и выше — за 104,73 рубля. Литр дизельного топлива обходился автомобилистам в 82,81 рубля.

Наиболее заметное снижение зафиксировали в Кировской области — на 15,2% и Кабардино-Балкарии — на 14,4%.

Вице-премьер Александр Новак на совещании по ситуации на топливном рынке в октябре заявил, что российский рынок в полной мере обеспечен дизтопливом и авиакеросином.