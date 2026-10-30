ГД одобрила расширение прогрессивной шкалы НДФЛ на доходы по вкладам

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027–2029 годы, предусматривающий распространение пятиступенчатой шкалы налога на пассивные доходы. Об этом сообщили на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Речь идет в том числе о процентах по вкладам, дивидендах и страховых выплатах.

С 2027 года налог планируют рассчитывать с учетом совокупного дохода россиянина за год. Для этого предусматривается пять ставок: 13% — при доходе до 2,4 миллиона рублей, 15% — от 2,4 миллиона до пяти миллионов рублей, 18% — от пяти миллионов до 20 миллионов рублей, 20% — при 20-50 миллионах и 22% — свыше 50 миллионов рублей.

Прогрессивная шкала НДФЛ предполагает повышение налоговой ставки по мере роста доходов.

Ранее россиян предупредили о штрафах за сокрытие доходов через переводы.