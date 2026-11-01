Соцфонд назвал категории, которым пересчитают надбавку к пенсии с 1 ноября

Членам экипажей гражданских самолетов и работникам угольной промышленности с 1 ноября пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии. Об этом рассказала РИА «Новости» доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Мария Кутарова.

«Правовой основой для этого служат два специальных закона», — пояснила доцент.

Она отметила, что корректировку проводят ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре, без обращения граждан.

Величина надбавки зависит от среднемесячного заработка и стажа пенсионера. Также фонд учитывает объем взносов, поступивших в фонд от работодателя за предыдущий квартал. В ноябрьский перерасчет войдут поступления за июль–сентябрь, сумма может как вырасти, так и уменьшиться.

Ранее в России ввели новые правила повышения пенсий. С 2027 года их будут индексировать дважды в год.