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    Соцфонд назвал категории, которым пересчитают надбавку к пенсии с 1 ноября

    Фото: РИА «Новости»

    Членам экипажей гражданских самолетов и работникам угольной промышленности с 1 ноября пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии. Об этом рассказала РИА «Новости» доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Мария Кутарова.

    «Правовой основой для этого служат два специальных закона», — пояснила доцент.

    Она отметила, что корректировку проводят ежеквартально — в феврале, мае, августе и ноябре, без обращения граждан.

    Величина надбавки зависит от среднемесячного заработка и стажа пенсионера. Также фонд учитывает объем взносов, поступивших в фонд от работодателя за предыдущий квартал. В ноябрьский перерасчет войдут поступления за июль–сентябрь, сумма может как вырасти, так и уменьшиться.

    Ранее в России ввели новые правила повышения пенсий. С 2027 года их будут индексировать дважды в год.

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