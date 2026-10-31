Делегация из Мали оценила вкус хлеба и российское зерно

Делегация из Мали посетила лабораторию по оценке качества зерна в Раменском

Делегация Минсельхоза Мали побывала в испытательной лаборатории Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК в Раменском. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Гостям показали, как выделяют клейковину для оценки качества муки и продемонстрировали работу альвеографа — прибора, определяющего свойства теста.

«Мы впечатлены оснащением лаборатории и квалификацией сотрудников. Мы увидели, что вся работа построена согласно регламентам, как национальным, так и международным», — отметил глава делегации Адам Малле.

Он добавил, что надеется перенять опыт и изучить применяемые российскими исследователями методики.

Визит прошел в рамках саммита Россия — Африка 29 октября.

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