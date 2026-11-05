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    Юрист Хаминский объяснил, когда наследник может продать квартиру без НДФЛ

    Юрист Хаминский: срок владения жильем отсчитывают со дня смерти наследодателя

    При продаже унаследованной квартиры через три года после смерти наследодателя платить налог на доходы физических лиц не нужно. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, сообщает RT.

    Наследник становится собственником со дня открытия наследства — смерти наследодателя. Продать жилье он сможет после получения свидетельства о праве на наследство и регистрации права в Росреестре.

    Если квартиру продали до истечения трех лет, доход можно уменьшить на имущественный вычет в 1 млн рублей. По словам Хаминского, при доходе не выше этой суммы платить НДФЛ и подавать декларацию 3-НДФЛ не потребуется.

    Однако при расчете налога учитывают не только цену сделки, но и кадастровую стоимость жилья на 1 января года продажи. Если договорная цена ниже 70% кадастровой стоимости, доходом признают именно 70% этой стоимости, а не фактическую сумму продажи. Поэтому продажа за 1 млн рублей или меньше сама по себе не гарантирует освобождения от налога.

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