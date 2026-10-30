Правительство разрешило экспорт дизеля в октябре в размере 510 тысяч тонн

Правительство России разрешило в октябре экспортировать 510 тысяч тонн дизельного топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, его процитировал ТАСС .

На ноябрь кабмин готовит увеличение объема поставок на мировые рынки, в том числе в США, до 2-2,1 миллиона тонн, отметил зампред правительства. Он добавил, что в случае продолжения атак ВСУ на нефтеперерабатывающие предприятия экспорт может снизиться.

«То есть то, что делают украинские БПЛА относительно наших заводов, — это в ущерб мировым рынкам однозначно», — подчеркнул Новак.

По словам вице-премьера, план на декабрь сформируют в конце ноября, когда будет понятен уровень переработки производственной мощности.

Ранее Новак сообщил, что Украина возобновила атаки на российские НПЗ. В целом система защиты сработала, на одном заводе есть небольшие повреждения.