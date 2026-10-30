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    Правительство разрешило экспорт дизеля в октябре в размере 510 тысяч тонн

    Фото: 360.ru

    Правительство России разрешило в октябре экспортировать 510 тысяч тонн дизельного топлива. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, его процитировал ТАСС.

    На ноябрь кабмин готовит увеличение объема поставок на мировые рынки, в том числе в США, до 2-2,1 миллиона тонн, отметил зампред правительства. Он добавил, что в случае продолжения атак ВСУ на нефтеперерабатывающие предприятия экспорт может снизиться.

    «То есть то, что делают украинские БПЛА относительно наших заводов, — это в ущерб мировым рынкам однозначно», — подчеркнул Новак.

    По словам вице-премьера, план на декабрь сформируют в конце ноября, когда будет понятен уровень переработки производственной мощности.

    Ранее Новак сообщил, что Украина возобновила атаки на российские НПЗ. В целом система защиты сработала, на одном заводе есть небольшие повреждения.

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