В России стартовала акция «Монетная неделя»

В стране стартовала всероссийская акция «Монетная неделя», которая пройдет с 26 октября по 7 ноября. Россияне в этот период смогут обменять скопившуюся мелочь, сообщили на сайте акции.

Россиян предупредили, что условия приема монет могут различаться в разных точках. Организаторы акции рекомендовали участникам заранее рассортировать их по номиналу, чтобы потратить меньше времени на обмен. В ряде случаев это даже обязательное условие.

Россияне также смогут зачислить монеты на счет, но для этого придется обратиться в банк.

«Монеты Банка России, выпущенные с 1997 года. Необходимо уточнить условия приема накопленных монет <…> Некоторые точки не принимают монеты меньше одного рубля», — предупредили на сайте.

В конце весны в Пермском крае прошла акция «Монетная неделя», в рамках которой жители принесли в банки мелочь весом около 3,5 тонн на сумму 3,6 миллиона рублей.