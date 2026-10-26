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    В России стартовала акция «Монетная неделя»

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В стране стартовала всероссийская акция «Монетная неделя», которая пройдет с 26 октября по 7 ноября. Россияне в этот период смогут обменять скопившуюся мелочь, сообщили на сайте акции.

    Россиян предупредили, что условия приема монет могут различаться в разных точках. Организаторы акции рекомендовали участникам заранее рассортировать их по номиналу, чтобы потратить меньше времени на обмен. В ряде случаев это даже обязательное условие.

    Россияне также смогут зачислить монеты на счет, но для этого придется обратиться в банк.

    «Монеты Банка России, выпущенные с 1997 года. Необходимо уточнить условия приема накопленных монет <…> Некоторые точки не принимают монеты меньше одного рубля», — предупредили на сайте.

    В конце весны в Пермском крае прошла акция «Монетная неделя», в рамках которой жители принесли в банки мелочь весом около 3,5 тонн на сумму 3,6 миллиона рублей.

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